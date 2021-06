Coop Alleanza 3.0 si schiera per diritti Lgbtq: ecco borsa arcobaleno

Una shopper in cotone sulla quale il classico logo Coop abbandona il suo colore rosso, per assumere tutti quelli dell’arcobaleno, simbolo delle lotte per i diritti Lgbtq+. 'È questa l’ulteriore evoluzione della campagna “Close the Gap”, che da marzo vede Coop impegnata nella battaglia per la riduzione di tutte le disuguaglianze di genere attraverso progetti e cantieri di lavoro, coinvolgendo anche i fornitori di prodotto a marchio, i soci e i consumatori in uno sforzo collettivo indirizzato verso obiettivi tangibili, come ad esempio l’impegno per tagliare l’Iva sugli assorbenti femminili - si legge in una nota -. Con un approccio pragmatico rispetto a temi che richiedono interventi complessi e un rinnovamento culturale profondo, la Cooperativa dalla prossima settimana porta nei suoi punti vendita – oltre 350 tra ipercoop e supermercati dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia – le bag arcobaleno accompagnate dallo slogan “Prendi questa borsa e prendi posizione”. Una iniziativa che vuole marcare, senza lasciare dubbi, quale sia la posizione di Coop sul tema, vuole sensibilizzare i propri soci e anche contribuire concretamente alle varie comunità presenti nei territori di riferimento in cui Coop è presente. Parte del ricavato, almeno 50 centesimi per ogni bag, sarà devoluto alle associazioni che si occupano di tutela dei diritti Lgbtq+ con progetti di inclusione e di contrasto alla discriminazione tra cui a Bologna, il Gender Bender Festival'.“Coop Alleanza 3.0 ha deciso di prendere posizione in modo netto sul contrasto alla discriminazione affermando con forza valori quali primo fra tutti l’inclusione che è uno degli elementi fondamentali insieme all’integrazione e all’eguaglianza che caratterizzano la cooperazione - dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello - a Cooperativa vuole dare il suo contributo al benessere della comunità, che si costruisce un tassello alla volta senza lasciare spazio alle discriminazioni e ai pregiudizi, bensì promuovendo l’inclusione, l’apertura, la condivisione”.