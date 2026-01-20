Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

School tutor: il rilancio di un servizio lanciato quasi un anno fa

School tutor: il rilancio di un servizio lanciato quasi un anno fa

Il sindaco rilancia l'avvio di un progetto che doveva essere già operativo da settembre. Il Comune aveva chiamato i giornalisti anche per un'intervista al tutor. Ieri l'annuncio che il progetto partirà il 26 gennaio. Domani Mezzetti risponderà alle domande in un evento pubblico Noireagiamo un anno dopo

2 minuti di lettura
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Nel caso degli annunci politici spesso capita, così come sta nuovamente capitando nel caso degli School tutor per la sicurezza nelle aree scolastiche. Quasi un anno fa, nel marzo 2025, l'Amministrazione presentò il progetto in Consiglio Comunale. Educatori al di fuori delle scuole per ascoltare i ragazzi e intercettare segnali di disagio o di potenziale devianza. Di educatori non se ne videro fino a settembre quando il progetto venne presentato nella sua entrata in vigore effettiva, operativa, con tanto intervista ad un tutor della Cooperativa Caleidos, referente del progetto educativa di strada, dell'assessore Camporota e del Comandante della Polizia Locale, davanti al Barozzi, una delle sei scuole dove il servizio sarebbe iniziato in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico. Ieri a quanto pare la conferma che non sarebbe stato così. Una conferma che arriva indirettamente dalle parole del sindaco che ieri, 18 gennaio, rispondendo ad alcune domande sul tema della sicurezza nelle scuole, ha annunciato come novità l'avvio del progetto School tutor, con tanto di data: 26 gennaio.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Riprendendo l'annuncio dei primi di settembre sull'avvio operativo del progetto, accompagnato dalla sottolineatura del Comune che l'attività dei tutor sarebbe stata oggetto di rendicontazione al Comune, credevamo, a più di 4 mesi dall'avvio, di essere di fronte, come al termine di un quadrimestre, ad un primo possibile bilancio di avvio. Invece l'anno per i tutori pare essere stato rinviato di un quadrimestre rispetto a quello degli studenti con i quali avrebbero già dovuto entrare in contatto. Anziché un primo bilancio, giunge un nuovo annuncio di avvio. Con tanto di titoli. Anche di questo, probabilmente, il sindaco, potrebbe essere chiamato a rispondere domani sera, presso la sala polivalente della parrocchia Gesù redentore al Polo Leonardo nell'appuntamento #noireagiamo, un anno dopo. Ovvero l'appuntamento pubblico sui temi della sicurezza, molto partecipato lo scorso anno, in cui sindaco e assessore assunsero impegni precisi sui temi della sicurezza dei giovani e delle scuole. Ad un anno di distanza l'occasione dichiarata dagli organizzatori per dire che cosa si è fatto.
 

Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Modena, caro direttore è vero nel deserto di una opposizione non pervenuta, sono naif e controcorrente

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Articoli Recenti Fondazione di Modena: l'ammanco è ancora ignoto, ma per cda e revisori compensi annui da 621mila euro

Fondazione di Modena: l'ammanco è ancora ignoto, ma per cda e revisori compensi annui da 621mila euro

Scandalo Fondazione di Modena, Fdi: 'Ammanco da 2 milioni non è un semplice problema interno'

Scandalo Fondazione di Modena, Fdi: 'Ammanco da 2 milioni non è un semplice problema interno'

Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale

Scandalo Fondazione Modena, dipendente accusato dell'ammanco era un responsabile dello staff del direttore generale

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'

'Rifiuti Modena, col modello Mezzetti aumenta danno ambientale ed economico'