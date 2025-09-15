L’attività preventiva ed educativa svolta sarà rendicontata ai servizi sociali del Comune di Modena, così da monitorare l’andamento delle situazioni sia a fini valutativi del progetto, che per orientare, con più efficacia, la scelta dei plessi da presidiare. Qualora le attività di educativa di prossimità - puramente preventive e volte alla promozione del rispetto delle regole, alla convivenza civile e la cura degli spazi pubblici – non risultino sufficienti, gli operatori dovranno attivare le istituzioni deputate, sia agli interventi in emergenza o urgenza, tipicamente tramite le forze dell’ordine e la Polizia locale, che segnalare ai servizi
I tutor di Caleidos fuori dalle scuole superiori: 'Intercettiamo i problemi'
Scatta il piano del Comune che iinsieme alla Polizia Locale dovrebbe garantire maggiore presidio nelle zone e nei momenti più a rischio
