Covid, Bellanova: vaccini anche ad immigrati irregolari

Il viceministro delle Infrastrutture e senatrice di Italia Viva Teresa Bellanova, ospite di UnGiorno da Pecora,'Non solo sono favorevole, sono mesi che ragiono su questa richiesta. Si discute se fare il vaccino durante le ferie ma non si discute di tante persone che continuano ad esser invisibili, centinaia di migliaia, a cui bisogna garantire del diritto alla salute come a tutti gli altri cittadini', ha aggiunto. 'Stiamo parlando dipersone, alcune che hanno fatto gia' fatto richiesta del permesso di soggiorno per lavoro e che possono gia' richiedere cure sanitarie. Ma ci sono centinaia di migliaia di altre persone immigrate, irregolari, che non hanno un permesso di soggiorno e che devono essere messi nella condizione di poter fare il vaccino'.Lei cosa propone di fare? 'Un'ordinanza o quel che si riterrà opportuno da parte del ministero della Salute per equiparare il vaccino alle cure mediche d'urgenza, perchè è un problema non solodi umanità ma anche di sicurezza, per gli immigrati ma anche per i cittadini italiani.