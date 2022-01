Covid: maggioranza divisa sull' obbligo, contrario il M5s

Maggioranza divisa sulla proposta del premier Mario Draghi di introdurre un obbligo di vaccinazioneper gli over 50: nel corso della cabina di regia, riferiscono diverse fonti,. I due partiti di centrosinistra pero' sarebbero pronti ad accettare la mediazione del premier.. Elena Bonetti per Iv avrebbe dato sostegno alla posizione di Draghi per andare avanti sulla spinta vaccinale, mantenere attivita' economiche aperte, anche introducendo obbligo e super Green pass. Iv ha anche chiesto priorita' a scuola in presenza e non in Dad.Una decisione finale, viene riferito, sara' presa dunque solo in Cdm. Lo stesso vale per le sanzioni da affiancare all'obbligo.