Delocalizzazioni, Bonaccini vola a Bruxelles

Stefano Bonaccini va in missione a Bruxelles, anche per confrontarsi sul tema caldo delle delocalizzazioni. Dopo aver solidarizzato ieri con i lavoratori della Saga Coffee in presidio in Regione nel giorno del primo tavolo con l'azienda, il presidente dell'Emilia-Romagna sale sull'aereo per una serie di incontri coi vertici Ue in programma nella giornata di domani. Insieme al sottosegretario Davide Baruffi Bonaccini vedrà il commissario europeo agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, quello all'Occupazione, Affari Sociali e integrazione, Nicolas Schmit, e la commissaria europea all'Uguaglianza, Helena Dalli, cui verrà illustrato il secondo Piano regionale contro la violenza di genere approvato in Assemblea legislativa regionale lo scorso il 13 ottobre. Bonaccini si confronterà anche col presidente del Parlamento europeo David Sassoli, col rappresentante permanente d'Italia presso la Ue Pietro Benassi e con il capo di gabinetto della commissaria europea Elisa Ferreira, Hugo Sobral. Infine, sono previsti incontri con gli europarlamentari, a partire da quelli eletti nella circoscrizione Nord Est. Tra i temi, oltre alle delocalizzazioni delle aziende in altri paesi Ue, previsti anche focus sul settore delle ceramiche e quello dell'automotive. Altro capitolo sarà quello dell'agroalimentare e dei prodotti Dop e Igp, da tutelare rispetto ai tentativi di utilizzare marchi affini, come nel caso dell'aceto balsamico di Modena e Reggio Emilia, dopo la ferma presa di posizione del Governo italiano contro il falso balsamico sloveno e l'ipotesi del ricorso a difesa alla Corte di Giustizia dell'Unione europea da parte dell'Italia.