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Dopo tutto c'è l'Hospice: un ciclo di incontri di sensibilizzazione a Modena

Dopo tutto c'è l'Hospice: un ciclo di incontri di sensibilizzazione a Modena

Organizzato dalla fondazione Hospice sulle tematiche delle cure palliative e del fine vita. Alla sala Pucci accesso libero e gratuito

2 minuti di lettura

La Fondazione Hospice Modena, il cui obiettivo principale è la realizzazione dell’hospice di Modena a Villa Montecuccoli, impegnata da anni sulle tematiche legate alle fasi avanzate delle malattie a prognosi infausta e a diffondere la conoscenza e la cultura delle cure palliative e del fine vita, ha organizzato, con il patrocinio di Modena Capitale del Volontariato 2026, otto incontri culturali pubblici dal titolo “DOPO TUTTO C'E' L'HOSPICE”, che si terranno presso la Palazzina Pucci di Modena in Largo Alberto Mario Pucci n. 40 con accesso libero e gratuito.

 

'Lo scopo del ciclo di eventi - spiega Il Direttore Generale della Fondazione Gabriele Luppi. si basa anche sulla necessità di una formazione continua per i volontari e sulla sensibilizzazione dei caregiver e della popolazione'

 

Gli incontri si terranno nelle seguenti date e coi seguenti titoli:
30/03/26 - ore 17:00 La speranza che c'è e non c'è
27/04/26 - ore 17:30 La spiritualità nella malattia
21/05/26 - ore 17:30 Fino alla fine con dignità!
18/06/26 - ore 17:30 Quando “Non so più nulla”
17/09/26 - ore 17:30 Il “povero” caregiver e il caregiver che non c'è
15/10/26 - ore 17:30 Come vorrei essere curato quando “non c'è più niente da fare”
12/11/26 - ore 17:30 Prepararsi al lutto?
10/12/26 - ore 17:00 Quando non riesco più a mangiare

 

Ogni incontro dura 90 minuti e prevede l'intervento di 3 docenti con diverse competenze. Un moderatore guida il confronto per favorire il coinvolgimento diretto del pubblico. Gli esperti provengono dalla Fondazione Hospice Modena, dalle reti locali di cure palliative dell'AUSL e da altre Associazioni del territorio. L'iniziativa vanta la collaborazione, oltre che di AUSL e AOU di Modena, degli altri due hospice in realizzazione a Fiorano e a San Possidonio con il patrocinio dell'Associazione Amici per la Vita e della Fondazione San Martino.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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