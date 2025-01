Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oggi, 27 gennaio, si ricorda la tragedia della Shoah e dell'olocausto, un momento che dovrebbe unire e che non dovrebbe essere mai essere strumentalizzato, in base alle vicende politiche, geopolitiche e ai conflitti in corso. Come successe nel 2024, la Russia non é stata invitata alle celebrazioni che si tengono nei pressi del campo di Auschwitz, i motivi sono legati al conflitto in Ucraina, nonostante la Storia che non si potrebbe riscrivere testimonia che furono i soldati dell'Armata Rossa ad entrare nei campi e a salvare i pochi sopravvissuti, visto che i militari tedeschi che tenevano il campo si erano allontanati poco prima dell'arrivo delle truppe sovietiche'. Così il coordinamento emiliano romagnolo del Movimento Indipendenza.

'Era invece presente il Presidente ucraino Zelensky e proprio mentre si svolgevano le cerimonie una notizia é arrivata proprio da Kiev, a testimonianza del fatto che la Storia vada superata, contestualizzata ma mai stravolta: il direttore Generale del Comitato Ebraico Ucraino, ha denunciato su X un articolo dell'importante media ucraino, Ukrainska Pravda che annuncia l'uscita del libro celebrativo dedicato al battaglione ucraino SS, denominato Galizia.

Il battaglione Galizia, chiosa Eduard Dolinsky, venne accusato di aver compiuto crimini di guerra contro la popolazione civile e fornì personale per la guardia dei campi di sterminio, come quello in cui si svolgeva la cerimonia - continua Indipendenza - Probabilmente Zelensky non si sente l'erede di quelle milizie, anche se all'interno del dispositivo politico e militare ucraino esistono ampi settori che si riconoscono come tali, diversamente non si spiegherebbe la pubblicità data a questo libro su un media così importante, come del resto testimoniano anche le celebrazioni dedicate al leader ultranazionalista Stepan Bandera. Ma la denuncia del Comitato Ebraico mette il dito su una piaga aperta, aggravata appunto dall'esclusione di una delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale per motivi legati a conflitti attuali che non dovrebbero avere nessun rapporto con la Memoria storica che non si può cambiare in base alle contingenze del presente, pena la perdita di ogni significato delle stesse ricorrenze. La Russia non avrebbe mai dovuto essere esclusa, con buona pace dei professionisti europei e nostrani della russofobia militante che certamente si guarderanno bene dal commentare questo grave episodio, il castello di carta di bugie propagandate cadrebbe sopra di loro in modo rovinoso e mostrerebbe per l'ennesima volta l'assoluta strumentalità della loro azione che manca di ogni serio riferimento ideale'.

Nella foto il tweet del direttore del Comitato Ebraico Ucraino