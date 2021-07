E in Francia esplode ovunque la protesta contro il green pass

Proteste in tutta la Francia contro la richiesta del green pass per accedere a bar e ristoranti, una misura annunciata lunedì dal presidente Macron. A Parigi sono state organizzare due proteste con alcune centinaia di persone e la polizia ha usato i lacrimogeni contro una manifestazione non autorizzata a place de la Republique, mentre altri dimostranti autorizzati a place de Clichy - riporta Le Figaro - hanno scandito slogan contro 'la dittatura'.Ma ovunque è esplosa la protesta. Secondo la polizia sono scese in piazza 1200 persone a Montpellier, mille a Marsiglia, 800 ad Annecy e 720 a Rouen. A Lione la polizia è intervenuta con i lacrimogeni.