Elezioni amministrative: si vota il 3 e 4 ottobre

E' ufficiale. Le elezioni amministrative 2021 si terranno il 3 e 4 ottobre. Sono 47 i comuni in Emilia-Romagna chiamati al voto per il rinnovo dei rispettivi sindaci e consigli comunali. La tornata elettorale nel modenese, si concentrerà sull'esito delle sfide per due grandi comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e per i quali è previsto il doppio turno. Uno in appennino, Pavullo nel Frignano, e uno della pianura, Finale Emilia. Inoltre si voterà per il rinnovo del sindaco di Montefiorino, Palagano, Sestola e Zocca.