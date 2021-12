'Famiglia modenese dall'11 gennaio senza casa: Comune trovi soluzione'

'L'11 gennaio Giovanni Giovannini, la moglie e la figlia dovranno lasciare la casa che sono stati costretti a vendere per sanare debiti dovuti principalmente a conseguenze legate a problemi di salute, ma ad oggi, nonostante i ripetuti incontri con l'assessorato alle politiche sociali, non si è ancora trovata una soluzione abitativa per questa famiglia modenese in difficoltà'. La capogruppo Fdi-Popolo della Famiglia Elisa Rossini punta i riflettori su una vicenda nota all'amministrazione comunale (qui l'articolo ) e allo stesso emblematica di un problema che - complice la crisi economica e la pandemia - riguarda un numero sempre maggiore di modenesi.'Parliamo di una realtà famigliare come tante ma che, a causa di gravi problemi di salute del padre e dell'improvvisa perdita di lavoro della madre, si è ritrovata in forti difficoltà economiche. Inutili i tentativi, tutti dimostrati, di un reinserimento lavorativo - spiega Elisa Rossini -.