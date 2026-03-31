C’è tempo fino alle ore 13 di giovedì 30 aprile per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in “Farmacie comunali di Modena Spa” e nella fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” (Sipl).
Nello specifico, i due avvisi pubblicati riguardano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle “Farmacie Comunali” e di un componente del Consiglio di amministrazione della fondazione Sipl. In entrambi i casi l'incarico durerà per tre esercizi.
Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.
I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile e possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti.
Gli avvisi sono consultabili sul sito istituzionale e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena.
Farmacie comunali: via alle candidature per la presidenza
Le proposte entro le ore 13 di giovedì 30 aprile. Le nomine riguardano il presidente del CdA. Candidature aperte anche per un membro del CdA della Fondazione SIPL (Scuola Interregionale Polizia Locale)
C’è tempo fino alle ore 13 di giovedì 30 aprile per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in “Farmacie comunali di Modena Spa” e nella fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” (Sipl).
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