Farmacie comunali: via alle candidature per la presidenza

C’è tempo fino alle ore 13 di giovedì 30 aprile per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in “Farmacie comunali di Modena Spa” e nella fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” (Sipl).



Nello specifico, i due avvisi pubblicati riguardano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle “Farmacie Comunali” e di un componente del Consiglio di amministrazione della fondazione Sipl. In entrambi i casi l'incarico durerà per tre esercizi.

Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.



I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile e possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti.



Gli avvisi sono consultabili sul sito istituzionale e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena.

