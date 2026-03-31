Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Farmacie comunali: via alle candidature per la presidenza

Farmacie comunali: via alle candidature per la presidenza

Le proposte entro le ore 13 di giovedì 30 aprile. Le nomine riguardano il presidente del CdA. Candidature aperte anche per un membro del CdA della Fondazione SIPL (Scuola Interregionale Polizia Locale)

2 minuti di lettura

C’è tempo fino alle ore 13 di giovedì 30 aprile per presentare proposte di candidatura o autocandidature per la nomina dei rappresentanti del Comune in “Farmacie comunali di Modena Spa” e nella fondazione “Scuola interregionale di Polizia locale” (Sipl).

Nello specifico, i due avvisi pubblicati riguardano la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione delle “Farmacie Comunali” e di un componente del Consiglio di amministrazione della fondazione Sipl. In entrambi i casi l'incarico durerà per tre esercizi.
Possono presentare proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidenti di Facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università, gli organi direttivi locali degli Ordini e dei Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori dell’Università, iscritti agli Ordini o Collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle Associazioni iscritte all’Elenco comunale delle forme associative, delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa, per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private, o documentate esperienze di impegno sociale e civile e possedere tutti i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dagli statuti degli enti.

Gli avvisi sono consultabili sul sito istituzionale e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Intesi
Articoli più Letti Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Regalato da Esselunga, inutilizzato dal Comune

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Referendum giustizia, i risultati Comune per Comune. A Modena città il No vola al 63%. La montagna vota Sì

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Francesca Albanese: 'Restituisco a Mezzetti la moneta che mi donò, servirà più a lui che a me'

Articoli Recenti Sgombero area San Matteo voluto dalla prefettura: 12 anni fuori dalle regole a spese e con l'autorizzazione del Comune

Sgombero area San Matteo voluto dalla prefettura: 12 anni fuori dalle regole a spese e con l'autorizzazione del Comune

Elezioni Vignola: per Emilia Muratori scende in campo Progetto Civico

Elezioni Vignola: per Emilia Muratori scende in campo Progetto Civico

Giornata Internazionale Zero Waste, Wwf: 'Modena abbandona il porta a porta e si allontana dai comuni virtuosi'

Giornata Internazionale Zero Waste, Wwf: 'Modena abbandona il porta a porta e si allontana dai comuni virtuosi'

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico

Modena, Mezzetti pensa al rimpasto: fuori Molinari e anche Camporota è in bilico