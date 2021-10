Finale, la soddisfazione del Pd per la vittoria di Poletti

Il segretario provinciale Pd Davide Fava si dice soddisfatto dei risultati elettorali emersi dagli ultimi ballottaggi , in particolare a Finale Emilia.“Voglio ringraziare tutti i nostri candidati a sindaci e nei collegi come consiglieri comunali, sia chi è stato eletto sia chi non ce l’ha fatta, per l’energia, la forza e la generosità con cui hanno portato avanti questa campagna elettorale. Con il risultato dei ballottaggi di oggi è possibile fare un ragionamento più complessivo anche riguardo la provincia di Modena. Dei sei comuni al voto quattro erano amministrati da liste chiaramente di destra: Zocca, Finale Emilia, Pavullo più Montefiorino. Ora alla destra ne rimangono solo due. Il Pd elegge il sindaco di Sestola, di Palagano e di Finale dove la vittoria di Marco Poletti al ballottaggio con oltre il 60% dei voti rappresenta per il Comune un cambio sostanziale. Anche a Pavullo la destra perde: cade Luciano Biolchini e viene eletto Davide Venturelli. La capacità di esprimere progetti per le proprie comunità, una prospettiva di lungo periodo e la serietà dei candidati che si sono opposti alle destre consente anche al Pd della provincia di Modena di ritenersi soddisfatto del risultato della tornata - afferma Fava -. Rimane però ancora tanta strada da fare per riconquistare alla politica e riportare al voto tutti quelli che sono ancora delusi da proposte populiste e sovraniste che non hanno saputo fare fronte all’emergenza, e che non vedono nelle attuali forze politiche nulla che li spinga ad andare al voto. È imprescindibile continuare con la costruzione di un fronte apio, unitario e capace di disegnare un’idea di futuro composto da tutte quelle persone che vedono il bene comune come obiettivo prioritario. Ottimi i risultati che arrivano da tutta Italia. È un primo passo incoraggiante lungo la strada intrapresa dal Partito democratico”.