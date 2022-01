Follia green pass: da domani negozi vietati. Ma controlli a random

Domani in Italia scatta l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50: chi continuerà a rifiutare di sottoporsi al farmaco riceverà una sanzione di 100 euro. Sempre da domani bisognerà esibire il certificato verde anche per entrare in negozi e uffici pubblici. Dalla posta alla banca, dal tabaccaio ai negozi di abbigliamento e librerie, senza green pass non si entra: per queste attività, è sufficiente possedere la versione ‘base’ del certificato, quella da tampone. Resta l'obbligo del certificato verde rafforzato per mezzi pubblici, ristoranti, cinema e teatri, musei e mostre, piscine e palestre al chiuso.Restano esentate dall’obbligo di green pass attività considerate essenziali come supermercati, farmacie e parafarmacie, negozi di ottica, di articoli igienico-sanitari o per animali e il commercio al dettaglio di carburanti.Una follia, quella del green pass per i negozi, la cui applicazione è affidata in parte alla discrezionalità dei singoli esercenti. qui ).'I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso? - spiega l'Esecutivo - No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali'.Insomma, dipenderà dal singolo commerciante o negoziante, decidere se applicare con rigore o meno la norma imposta dal Governo. Ovviamente, se i controli sono campione, significa che il commerciante non rischia assolutamente nulla se al suo interno viene 'sorpreso' un cliente senza lasciapassare verde.