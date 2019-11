Fonderie, il Comune: 'Dal Comitato fake news, chiusura confermata'

'La data entro la quale dovrà essere chiuso il sito produttivo delle fonderie alla Madonnina non è in discussione, rimane fissata a gennaio 2022. L'ordine del giorno sulle fonderie approvato nei giorni scorsi dal Consiglio comunale, infatti, ipotizza l'eventuale definizione di un nuovo protocollo ma per affrontare anche in maniera più puntuale le questioni occupazionali, non certo per procrastinare la chiusura delle attività in quell'area'Lo precisasottolineando come la questione sia stata affrontata in maniera esplicita nel dibattito che si è svolto in Consiglio comunale durante il quale è stato fatto anche il punto sul percorso di dismissione: 'Bastava seguire il dibattito per evitare l'ennesima fake news su di un tema così sentito dai cittadini'.'Insieme al Consorzio delle attività produttive - aggiunge Vandelli - si stanno definendo le esigenze tecniche in base alle quali individuare, entro la metà del prossimo anno, una nuova struttura adeguata. Democenter, del quale Fonderie è socia, interverrà per sostenere l’azienda nella partecipazione ai bandi che erogano fondi per le imprese che innovano'.L’assessora ricorda anche che la tutela del lavoro è sempre stato uno dei temi prioritari nell’ambito degli obiettivi primari del protocollo che sono 'garantire la delocalizzazione, accompagnando l’azienda in questo processo, e procedere alla bonifica e riqualificazione dell’area. Su questi temi - annuncia Vandelli - saranno riconvocati i tavoli con tutti i soggetti interessati e sarà aperto un laboratorio per sviluppare la ristrutturazione urbana del quartiere'.Conferma la chiusura al 31 gennaio 2022 dello stabilimento di via Zarlati, l'avvio del tavolo di confronto sui livelli occupazionali con proprietà ed organizzazioni sindacali ed invita il comitato Respiriamo Aria Pulita a seguire il consigli, la maggioranza di

In una nota congiunta i gruppi Consiliari di maggioranza, Partito Democratico, Sinistra Per Modena, Verdi e Modena Solidale, 'ribadisce la posizione già espressa più volte in Consiglio Comunale che conferma la scadenza per la chiusura dello stabilimento industriale di Via Zarlati 84 al 31 gennaio 2022, come previsto dal Protocollo approvato dal Consiglio Comunale in data 14/3/2019, scadenza che per altro non è mai stata messa in discussione.

Crediamo sia invece necessario, alla luce anche di quanto avvenuto nelle ultime settimane, avviare una fase di confronto tra Proprietà, organizzazioni sindacali e Amministrazione comunale per quanto concerne l'aspetto occupazionale attraverso un tavolo di confronto trilaterale con l'obiettivo di tutelare i livelli occupazionali.

Il consiglio ha affrontato la questione delle Fonderie Cooperative S.C.A.R.L. ben due volte nelle ultime settimane: nella seduta del 31/10/19 con la trattazione dell'interrogazione del Consigliere Cirelli e nella seduta del 7/11/19 con la mozione promossa dai gruppi Consiliari di Sinistra Per Modena e Verdi.

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal Comitato Aria Pulita, ci troviamo a dover constatare come la discussione svolta dal Consiglio Comunale, quindi pubblica e accessibile a tutti i cittadini, venga ignorata.

Presto il Quartiere inizierà anche un percorso partecipato con le associazioni e i cittadini per verificare insieme gli sviluppi urbanistici futuri di quell'area: servirà la massima condivisione per garantire il migliore equilibrio urbanistico possibile unito a una corretta sostenibilità ambientale'