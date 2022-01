Già guarito e trivaccinato: Casini di nuovo positivo al Covid

Positivo al Covid un anno fa, ricoverato per alcuni giorni in ospedale, tre volte vaccinato, oggi Pier Ferdinando Casini è risultato nuovamente positivo al Covid 19. Il senatore centrista presenta sintomi influenzali: è risultato positivo al test effettuato questa mattina all'ingresso a Palazzo Madama dove doveva partecipare alla commemorazione di David Sassoli.

