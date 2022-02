Giovanardi: 'Dal Pd di Solomita due pesi e due misure'

'Nel momento in cui il Senato ha votato in difesa della libertà del Parlamento, stabilendo che nessun processo poteva essere intentato nei miei confronti per le opinioni che ho espresso nelle Aule parlamentari e sul territorio, trovo davvero sgradevole lo scomposto attacco del segretario Pd Roberto Solomita a questa decisione'. Così l'ex senatore Carlo Giovanardi replica al segretario provinciale del Pd Roberto Solomita che si è detto 'amareggiato' del suo 'salvataggio' 'Non mi risulta che Solomita o chi per lui si sia scandalizzato nello stesso modo quando l'ex senatore modenese del Pd Stefano Vaccari, si diede da fare raggiungendo il risultato, per fare cestinare in Consiglio dei ministri la richiesta unanime del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Modena di sciogliere per infiltrazioni il Comune di Finale. Si sarebbe ovviamente trattato di una presa di distanza politica, perchè per quella vicenda ricordo non è stato aperto alcun procedimento - chiude Giovanardi -. Il segretario Pd ha taciuto dunque sulle pressioni legittime sul Governo di un suo compagno di partito mentre oggi condanna le prese di posizione, che il Senato ha ritenuto altrettanto legittime, di un avversario politico. Due pesi e due misure: complimenti per la coerenza'.