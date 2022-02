Segretario Pd durissimo: 'Amareggiati dal salvataggio di Giovanardi'

Il segretario provinciale Pd Roberto Solomita in una nota durissima interviene sul voto a favore dell’insindacabilità dell’ex parlamentare Carlo Giovanardi nell’ambito del procedimento aperto a Modena sul caso della ‘white list’.'Come Partito Democratico della provincia di Modena siamo amareggiati per questa votazione da parte della destra e Iv che parla di ‘insindacabilità’ dell’azione dell’ex senatore mentre nella sostanza ha il sapore dell’impunità per un esponente politico del nostro territorio che esercitava pressioni nei confronti degli apparati dello Stato e a favore di una azienda coinvolta in gravi fatti nell'ambito del processo Aemilia - afferma Solomita -. Se questi fatti dovessero configurarsi come reato avremmo voluto fosse un giudice a stabilirlo e non il Senato, che ha salvato l’ex parlamentare Giovanardi dal regolare corso dei procedimenti giudiziari in cui ogni comune cittadino sarebbe incorso. Al netto della vicenda legale crediamo sia doveroso ribadire politicamente la nostra assoluta distanza dalle pratiche intimidatorie e ambigue tenute dall’ex senatore Giovanardi e la più ferma difesa della legalità in un territorio che sta subendo la oramai conclamata presenza della criminalità organizzata”.