Giunta del Senato dà 15 giorni a Giovanardi per difendersi

Lo scorso 23 marzo il Tribunale di Modena ha comunicato alla competente Giunta del Senato i chiarimenti che la stessa aveva richiesto per pronunciarsi sull'insindacabilità delle opinioni di Carlo Giovanardi, a processo con l'accusa di aver favorito la ditta Bianchini a rientrare nella white list della Prefettura. In particolare la Giunta dovrà esprimersi sulla possibilità che Giovanardi, in carica come senatore all'epoca dei fatti incriminati, possa godere o meno dell'immunità parlamentare rispetto a tutti i reati che gli vengono contestati: rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario e oltraggio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Prendendo atto della risposta del Tribunale la Giunta ha fissato un termine di 15 giorni entro cui Giovanardi potrà chiedere di essere nuovamente ascoltato dall'organo parlamentare o presentare ulteriori memorie difensive scritte, riservandosi 'di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine'. La prossima udienza del processo al politico modenese è fissata a maggio.