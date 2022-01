Governo vuole green pass illimitato dopo terza dose: la salute non c'entra più nulla

A quanto pare il Governo starebbe valutando l'estensione illimitata della durata del Green Pass per chi ha effettuato tutto il ciclo vaccinale, compresa cioè la dose booster. Una misura che rappresenterebbe l'ennesima dimostrazione di quanto il lasciapassare verde sia completamente scollegato dal tema sanitario. Come noto, infatti, la capacità di protezione del vaccino dopo 4-5 mesi decade fortemente e di fatto la protezione per un trivaccinato e per un non vaccinato dopo 9 mesi è paragonabile. Motivo per il quale in Israele si sta varando la quarta dose per tutti. Pensare di estendere in modo illimitato il 'potere' del Green pass dimostrerebbe dunque quanto questa misura nulla c'entri con la limitazione dei contagi o con l'emergenza legata alle eccessive ospedalizzazioni.