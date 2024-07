Il Modena accoglie Caldara, e saluta Seculin e Vandelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Sono davvero contento di aprire la nuova stagione agonistica con l’annuncio dell’ingaggio di Mattia Caldara' - ha affermato Matteo Rivetti.

'Rappresenta per noi un tassello importante nel consolidamento del nostro progetto. Il fatto che Mattia abbia deciso di vestire la nostra maglia ci gratifica e ci motiva ulteriormente nel creare un Modena sempre più solido e competitivo. Gli auguro il meglio con i nostri colori e gli do il benvenuto nella famiglia gialloblù'.

'Caldara prima ha rappresentato una bellissima suggestione poi, col passare dei giorni, è diventato una possibilità reale. Siamo onorati che Mattia abbia sposato il nostro progetto, certi che la sua leadership tecnica e morale possa diventare un elemento fondamentale nel nostro nuovo Modena' - ha affermato il Ds Andrea Catellani.



Carriera

Classe 1994 di Bergamo, nel 2004 entra nel vivaio dell’Atalanta e dopo tutta la trafila del Settore Giovanile esordisce in Serie A il 18 maggio 2014, a 20 anni.



Nell’estate dello stesso anno passa al Trapani per la prima stagione tra i grandi e raccoglie 20 presenze con 2 reti, l’anno successivo si conferma in Serie B con la maglia del Cesena (27 presenze e 3 gol). Rientrato a Bergamo, in due stagioni raccoglie 55 presenze e ben 10 reti, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Nel frattempo a gennaio 2017 lo acquista la Juventus e nell’estate successiva passa al Milan a titolo definitivo: in rossonero debutta in Europa League ma poi viene fermato da una serie di problemi fisici che lo tengono lontano dai campi per oltre un anno. A gennaio 2020 riparte dall’Atalanta: ritrova subito la maglia da titolare chiudendo con 16 presenze nel solo girone di ritorno, mentre l’annata successiva torna ad essere tormentato dagli infortuni. Ritrova continuità in Serie A tra il 2021 e il 2023, nelle due annate in prestito al Venezia e allo Spezia (55 presenze). Nella passata stagione un problema alla caviglia lo ha tenuto a lungo ai box, ma nell’ultima giornata di campionato ha esordito in Serie A con la maglia del Milan.