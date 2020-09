'Insegnanti sostegno, a Modena ne mancano 230, la Regione provveda'

'Dai dati riportati dalla rivista Orizzonte Scuola, risulta che gli insegnanti sono pochi ma quelli di sostegno sono pochissimi e gli studenti con disabilità rischiano di iniziare questo strano anno scolastico in modo addirittura peggiore rispetto agli altri anni. Sempre secondo la rivista specializzata, 'la continuità didattica rimane sempre più una chimera' e nelle prossime settimane saranno 20 mila docenti di sostegno che saranno chiamati per le procedure di immissioni in ruolo, una quota irrisoria se si pensa alle 80 mila cattedre di sostegno prive di titolari'

La situazione ha sollevato l’interessamento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, che ha presentato un’interrogazione in Regione



“Nella Provincia di Modena, dei 762 posti da coprire con le immissioni in ruolo, sia posto comune (ovvero, tutte le materie tranne inglese) che sostegno, ne restano vacanti circa 230 per mancanza di candidati sia nelle graduatorie di merito che in quelle a esaurimento, pertanto questi posti sono da coprire con supplenti attingendo alle graduatorie di istituto o alle graduatorie di messa a disposizione. Gli alunni con disabilità, inoltre, verranno doppiamente penalizzati, perché' continua a non esserci traccia dei decreti attuativi del Decreto n. 96/2019 che prevede la continuità del progetto educativo e didattico in presenza di determinate circostanze”.





Nell’atto ispettivo, il Consigliere chiede alla Giunta Regionale il numero totale degli insegnanti di sostegno richiesti per le scuole in Provincia e quelli già assegnati, e la sollecita ad intervenire affinchè vengano assegnate le cattedre di sostegno vacanti.