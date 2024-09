'Insicurezza in città, il governo e il centro destra facciano la propria parte

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La politica – proseguono - ha il dovere di dare una risposta ai residenti e ai commercianti che con una frequenza per noi non accettabile si trovano a dover gestire, subire aggressioni e furti, ma anche a tutti coloro vivono quotidianamente il nostro centro storico: residenti, lavoratori e turisti e lavoratori in primis.

L’Amministrazione comunale, nelle proprie competenze, svolge già oggi un importante ruolo attivo all’interno del tavolo per le sicurezze e con i propri agenti, che ringraziamo, impegnati nel presidio e nel controllo delle nostre strade. Ma non basta. Alla luce, soprattutto dei recenti episodi che per la loro tipologia richiedono un salto qualitativo. Serve, in concreto, un vero e concreto sostegno del governo centrale, che aldilà degli orientamenti politici ha il dovere di stare dalla parte dei cittadini e degli amministratori di Modena attraverso la volontà politica e le risorse economiche”.



Purtroppo, dobbiamo constatare che, contrariamente a quanto afferma l consigliere Platis, non è vero che oggi il nostro territorio abbia già tutti gli strumenti per contrastare questi fenomeni di criminalità. La Questura deve avere un riconoscimento di grado e conseguentemente di organici.

Negli ultimi cinque anni, il PD si è battuto per la sua elevazione in Fascia A, ma non abbiamo trovato collaborazione nelle forze del centro destra sedute in Consiglio Comunale. Oggi gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine non sono nelle condizioni di poter sfruttare appieno le possibilità che ne deriverebbero, sia in termini di numeri delle unità in servizio che di altri strumenti utili. Non è un problema di uniformità delle forze dell’ordine locali, semmai un problema di sotto dimensionamento delle forze dell’ordine dello Stato e delle competenze di una Questura di fascia non più adeguata alle reali sfide che il territorio impone e su cui, comunque, gli operatori di polizia svolgono un lavoro serio e utile ogni giorno per adempirvi.



Serve la serietà della politica: un territrio unito che al di la degli schieramenti e posizionamenti chieda e pretenda l’elevazione della Questura, gli adeguati finanziamenti da parte del Ministero per far fronte ai fenomeni criminosi sul nostro territorio. E' ora di finirla con la miopia politica di questa destra modenese che da un lato denuncia una situazione grave ma che poi non ha il coraggio di disturbare il governo che può e deve garantire la nostra sicurezza! Il partito democratico è disponibile e in campo per proseguire questo lavoro di richiesta e pretesa