'Interferenza Bretella CS e pozzo acquifero, problema sottovalutato da anni, è tempo di dire basta al progetto'

Secondo il M5S, 'una prescrizione del 2020 non è mai stata ottemperata, un sollecito inviato nel 2022 non ha ricevuto risposta e, a oggi, non risulta alcun intervento realizzato.
'È evidente – prosegue Silingardi – che il problema esiste, che dal 2020 non è stato affrontato e che comporta ulteriori costi per il soggetto attuatore, lo stesso che oggi definisce insostenibile il piano economico-finanziario dell’opera'.
'Dal punto di vista tecnico, spiegano i pentastellati, lo spostamento di un pozzo è possibile, ma richiede studi idrogeologici e ambientali approfonditi, zone di rispetto molto rigide e sistemi di sicurezza complessi: drenaggi, impermeabilizzazioni, vasche di contenimento, monitoraggi continui. Tutto ciò comporta vincoli severi e costi elevati, senza eliminare completamente il rischio di contaminazione della falda. 'La domanda da porsi è un’altra: ha senso farlo quando esistono alternative? Ha senso farlo su una risorsa strategica come l’acqua potabile?
Per il capogruppo M5S, il nodo centrale resta il mancato rispetto del principio di precauzione. «In molti territori, anche vicini al nostro, esistono regole chiare: vicino ai pozzi non si costruisce. Qui invece si continua a forzare la mano, ignorando rischi evidenti, compresi quelli legati a possibili incidenti con sostanze inquinanti». Il MoVimento ribadisce quindi la propria contrarietà a un’opera ritenuta impattante e priva delle necessarie garanzie, chiedendo il rispetto delle prescrizioni, trasparenza sugli atti e la piena tutela della risorsa idrica, definita un bene comune essenziale.
Sul tavolo resta anche il tema della connessione tra la realizzazione della Bretella e l’esito della gara per la concessione dell’A22, che – come stabilito da Commissione UE e Corte di Giustizia – non potrà prevedere un diritto di opzione a favore di Autobrennero spa, principale azionista di Auto CS.
Sono oltre vent’anni che questa vicenda procede tra blocchi, rinvii, ritardi e criticità mai risolte. Quando avremo il coraggio di dire basta?'- conclude Silingardi.