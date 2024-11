La CGIL Scuola gioca d'anticipo e attacca il ministro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Avremmo apprezzato di più se la visita del ministro fosse stata dedicata ad incontrare il personale di quelle scuole che ogni giorno, anche sul nostro territorio, si impegnano – senza mezzi e con scarse risorse – a contrastare abbandono e dispersione scolastica da parte degli studenti più difficili.

Avremmo apprezzato la visita del ministro se fosse venuto a dirci che l’anno prossimo avremo più personale docente e Ata nelle nostre scuole, ma sappiamo che stiamo parlando dello stesso ministro che in Consiglio dei Ministri ha votato una legge Finanziaria che taglierà oltre 8.000 posti per l’anno prossimo.

Avremmo apprezzato di più una visita in una delle tante scuole sovraffollate, che da qui a poche settimane rifiuteranno, per mancanza di posto e di spazi, l’iscrizione al primo anno di studenti che escono dalla secondaria di primo grado. E’ successo gli anni scorsi e succederà ancora.

Avremmo apprezzato questa visita se il ministro fosse venuto a portarci notizie in merito ad almeno uno dei tanti argomenti sui quali ancora aspettiamo risposte: a partire dagli stipendi da fame che non aumentano e dal precariato dilagante.

E invece sarà l’ennesima passerella autoreferenziale nella quale il ministro verrà a propagandare un prodotto che le scuole modenesi hanno già bollato come scadente e scaduto.

Un’occasione persa, ma le lavoratrici e i lavoratori della scuola hanno capito da tempo che da questo ministro e da questo Governo la scuola non ha nulla di buono da aspettarsi.

Ci teniamo infine a far sapere al ministro che anche a Modena monta l’indignazione per la sospensione del docente Christian Raimo per aver manifestato critiche al ministro. Un atto che non esitiamo a definire censura e intimidazione. Solidarietà al professor Raimo'



Claudio Riso, segretario Flc Cgil Modena