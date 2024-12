La manovra finanziaria è legge: 'Le famiglie al centro'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sulla manovra ha avuto 112 voti favorevoli, 67 contrari e 1 astenuto. Il voto finale sulla legge di bilancio ha invece registrato 108 sì, 63 no e 1 astenuto.In sintesi le principali novitàCuneo Fiscale:Bonus per redditi fino a 20mila euro; detrazione con decalage per redditi tra 20 e 40mila euro.Irpef: Stabilizzazione delle aliquote su tre scaglioni.

Risorse: Oltre 17 miliardi dedicati a cuneo e Irpef; sostegno agli indigenti e Carta 'Dedicata a te'.



IMPRESE

Ires Premiale: Riduzione di 4 punti per utili accantonati e reinvestiti.

Tassazione: Raddoppio tasse sui veicoli aziendali nuovi; web tax per grandi aziende; tassa criptovalute al 26%; aumento tasse su giochi e scommesse.

POS: Obbligo di collegamento al registratore di cassa.



FAMIGLIA

Detrazioni: Stretta per redditi oltre 75mila euro; introduzione quoziente familiare.

Bonus Nascite: 1000 euro per nuovi nati con Isee sotto 40mila euro.

Bonus Nido: Esteso e strutturale per Isee fino a 40mila euro.

Congedi Parentali: Allargati all'80% per tre mesi.

Fondo 'Dote Famiglia': Attività extra-scolastiche per giovani 6-14 anni con Isee fino a 15mila euro.

Sostegno Oratori: Nuovo fondo.



PENSIONI

Minime Rivalutate: Da 614,77 euro a 617,9 euro nel 2025.

Flessibilità in Uscita: Proroga Quota 103, Ape sociale, Opzione donna.

Bonus Maroni: Rafforzato per chi rimane al lavoro.



Cumulo Previdenza: Per anticipare pensione a 64 anni.



LAVORO

Assunzioni: Proroga maggiorazione deduzione per nuove assunzioni.

Nuova Sabatini: Rifinanziata.

Credito d'Imposta: Prorogato per investimenti nella Zes.

Detassazione Premi: Prorogata per tre anni.

Fringe Benefit: Tetto a mille euro per tutti, duemila per chi ha figli.

Mance Camerieri: Limite di detassazione al 30%.

Fondi Pmi: Proroga fondo garanzia, nuovo fondo per indotto Ilva, fondo partecipazione lavoratori.

Tutele Incidente Lavoro: Aumento fondo famiglie vittime.



CASA

Bonus Ristrutturazioni/Ecobonus: 50% per prime case, 36% per altre con tetto 96mila euro.

Sismabonus: Stesso schema, senza tetto di spesa.

Bonus Mobili: Prorogato a 5mila euro.

Agevolazioni Mutui: Rinnovate fino al 2027 per under 36 e giovani coppie.

Bonus Elettrodomestici: Contributo massimo 30% del costo.

Caldaie a Gas: Non più detraibili.



SANITA'

Fabbisogno Sanitario: Aumento risorse di 1,3 miliardi nel 2025.

Indennità Medici/Infermieri: Aumento.

Flat Tax Infermieri: 5% per straordinari.

Ricette Elettroniche: Dal 2025.

Prevenzione Tumore: Risorse aggiuntive.

Bonus Psicologo: Incremento fondi, sostegno psicologico a scuola.



PA, MANAGER E MINISTRI

Turnover PA: Blocco parziale, esclusi enti locali, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, ricercatori.

Tetto Compensi: Per vertici enti pubblici.

Divieto Compensi Esteri: Per membri del governo.



RAI ED EDITORIA

Costi RAI: Riduzione consulenze esterne, canone risale a 90 euro.

Sostegno Editoria: 50 milioni stanziati.



OPERE E TRASPORTI

Tav/Ferrovie: 1 miliardo in più per Tav, altro miliardo per Ferrovie.

Ponte Stretto: 1,5 miliardi.

Concessioni Elettriche: Proroga fino a 20 anni.

Tasse Imbarco: Aumento di 50 centesimi per voli extra UE.



TAGLI E COPERTURE

Detrazioni: Riorganizzazione ricava 1 miliardo.

Banche-Assicurazioni: Contributi di 3,5 miliardi; interventi su Dta e stock options.

Contributo Banche: 400 milioni per taglio Ires.

Spending Review: 7,7 miliardi di tagli nel triennio 2025-2027.