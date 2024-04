La Russa omaggia Berlinguer, standing ovation in casa Fdi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Applausi e tutti in piedi alla kermesse di Fdi per Enrico Berlinguer promosso da Ignazio La Russa, intervistato sul palco di Pescara dalla figlia del leader del Pci Bianca.

L'omaggio arriva dopo un botta e risposta tra il presidente del Senato e la giornalista: 'Qui parlo solo io, Bianca Berlinguer, e non tiriamolo in ballo, parliamo di quello che mio padre ha fatto ma non di quello che avrebbe detto oggi', dice Bianca Berlinguer.

Ma La Russa ribatte che 'i cognomi non si cancellano, qualcuno vorrebbe che non esistesse la tradizione

familiare, che la famiglia non contasse, ma per noi conta e in te noi onoriamo anche la figura di tuo padre'.

'Essere la figlia di Enrico Berlinguer - dice la giornalista tv - la considero una fortuna, un dono che la vita mi ha concesso e che purtroppo è terminato troppo presto perché papà è morto a 62 anni appena compiuti, quando ne avevo 24, mia sorella 22, mio fratello 21 e la mia ultima sorella 13, la nostra vita per la maggior parte è trascorsa senza papà'. A queste parole scatta l'applauso della platea e la standing ovation: 'Questo applauso e questa standing ovation cui mi unisco - chiude l'omaggio La Russa - è la coerente continuazione dell'omaggio che il capo della destra rese a Enrico Berlinguer nel giorno della sua scomparsa', quando il leader del Msi Giorgio Almirante partecipò ai funerali.