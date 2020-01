'Se tornasse Berlinguer e vedesse Renzi e Zingaretti li schiferebbe'

Salvini

'Cinquanta milioni di italiani vi invidiano e vorrebbero essere al vostro posto. L'Emilia Romagna da una certa sinistra è ritenuta 'roba sua', ma se si vince il 26 gennaio cambia la storia d'Europa'. Cosìparlando questo pomeriggio in piazza a Lesignano di Parma.'Come nelle altre regioni dove governa la Lega, se vinciamo daremo gli alloggi delle case popolari prima agli italiani, poi al resto del mondo. Così funziona in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, in Veneto e sono convinto che presto lo faremo anche qui - continua Salvini -. Serve buonsenso. Chi ha vissuto, faticato e pagato le tasse per trent'anni anni a Lesignano ha più diritti di chi arriva domattina. In una famiglia normale funziona così, quando ci sarà tutto per tutti daremo tutto per tutti' - conclude.E aggiunge: 'E' spettacolare vedere come alcune signorine con Rolex al polso e Louis Vuitton al braccio parlino di operai, resistenza, fatica e lavoro. Se Berlinguer o un partigiano vero li vedesse li schiferebbe. Se tornasse Berlinguer e vedesse Renzi e Zingaretti gli direbbe: 'voi non avete niente a che vedere con la tradizione della sinistra vera. Ora il Pd conosce piu banchieri che operai, più milionari che precari. Facile fare il comunista con il portafogli degli altri'.