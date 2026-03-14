Oggi pomeriggio il Ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ha fatto visita al gazebo della Lega per il Sì al referendum sotto i Portici del Collegio. Salvini, dopo avere salutato i militanti presenti a cominciare dal segretario provinciale Stefano Corti, dal segretario cittadino Caterina Bedostri e dal capogruppo in Consiglio Comunale Giovanni Bertoldi, si è dedicato a distribuire i volantini del Sì al Referendum. 'Il sì al referendum è una scelta di libertà che rafforza la terzietà del magistrato giudicante, assicura l’equilibrio tra accusa e difesa e garantisce l’indipendenza dei giudici dalla politica' - ha detto Salvini.
Modena, Salvini in visita al banchetto della Lega
Matteo Salvini ha fatto visita al gazebo della Lega per il Sì al referendum sotto i Portici del Collegio
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