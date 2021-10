Lamorgese: 'Ora il porto di Trieste è tornato pienamente agibile'

'Attualmente l’area portuale di Trieste è tornata pienamente agibile'. Queste le parole del ministro Lamorgese oggi a Montecitorio sulla situazione nel capoluogo giuliano, dove ieri ci sono stati scontri tra i manifestanti no pass e le forze dell’ordine.'A Trieste - ha detto Lamorgese - nei momenti di maggiore tensione si è prefigurato il pericolo di degenerazione dell'ordine pubblico ed è stato necessario l'uso di idranti e lacrimogeni. La decisione di procedere allo sgombero del varco 4 del porto di Trieste era stata presa domenica pomeriggio nel corso di un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto dopo che il presidio, nonostante la palese illegittimità dello sciopero - aveva impedito lo scarico e carico merci a 700 mezzi pesanti'.La ministra commenta anche l’altro fronte delle proteste di sabato scorso, quello di Milano: 'La composizione dei partecipanti è stata variegata con circa 80 persone riconducibili all’area anarchica. I manifestanti hanno espresso l’intenzione di dirigersi alla Camera del Lavoro ma gli è stata preclusa questa possibilità, a seguire lo sparuto gruppo di militanti anarchici ha provato a raggiungere la sede della Regione Lombardia, anche in questo caso sono stati immediatamente bloccati. Tutti i tentativi di portare la manifestazione verso uno scenario di guerriglia urbana sono stati respinti dalle forze dell’ordine'.

