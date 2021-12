L'appello di Draghi: 'Vaccinarsi è essenziale'

'L'arrivo dell'inverno e della variante Omicron, dalle prime indagini molto più contagiosa di quelle finora prevalenti, ci impongono la massima attenzione nella gestione della pandemia'. Così il premier Mario Draghi, intervenendo alle Camere in vista della riunione del Consiglio europeo di domani.Alla Camera il premier ha indirettamente replicato ai dubbi sollevati dell'Ue sull'introduzione - tramite l'ordinanza emanata ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza - di nuove restrizioni per chi entra in Italia: 'C'è Omicron che ha capacità di contagio nettamente superiore alle altre varianti, da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa, ad esempio in Danimarca, in Regno Unito diffusissima, per cui si è pensato di attuare la stessa pratica che si usa oggi per i visitatori che provengono dal Regno Unito, non credo ci sia molto da riflettere su questo'.'I contagi sono in aumento in tutta Europa', in Italia 'l'incidenza è più bassa, quasi la metà, ma comunque in crescita. Il governo ha deciso di rinnovare lo stato di emergenza fino al 31 al marzo per avere tutti gli strumenti necessari per fronteggiare la situazione., sottolineando che 'dobbiamo essere prudenti ma ci avviciniamo al Natale più preparati e più sicuri. Questo miglioramento è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione'. Poi il premier ha rivolto un appello ai non vaccinati e a chi deve fare la terza dose: '. 'Come dimostra uno studio dell'Iss - aggiunge - i non vaccinati hanno un rischio di morire 11 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la seconda dose e quasi 17 volte maggiore rispetto a chi ha fatto la terza.'.L'insorgenza della variante Omicron, evidenzia ancora Draghi, dimostra 'che non saremmo davvero protetti fino a che i vaccini non avranno raggiunto tutti.Dobbiamo però dar seguito a queste promesse con maggiore determinazione'.