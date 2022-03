L'Austria sospende l'obbligo vaccinale. Resta solo la follia italiana

Il Governo dell'Austria ha deciso di sospendere la vaccinazione obbligatoria contro il Coronavirus. 'Abbiamo deciso di seguire il consiglio della commissione di esperti e di sospendere la vaccinazione obbligatoria perchè con Omicron come variante predominante, la vaccinazione obbligatoria non è più proporzionata'. Lo ha annunciato il ministro Karoline Edtstadler durante una conferenza stampa a Vienna. La vaccinazione obbligatoria era entrata in vigore a febbraio, ma finora non è mai stata emessa alcuna multa, poiché le violazioni dell'obbligo avrebbero dovuto essere punite a partire dalla metà di marzo. Già dal 19 febbraio scorso, infatti, in Austria non è più richiesto il Super Green Pass nei ristoranti, nelle palestre e e in altri contesti. Dal 5 marzo nei negozi non servono più né mascherine FFp2 né Green pass.A questo punto resta solo la folle anomalia italiana sull'obbligo del vaccino per gli over 50. Una imposizione che ancor oggi impedisce agli ultracinquantenni non vaccinati di recarsi sul posto di lavoro.