Lega Modena, nuovo commissario è Bettuzzi: 'Riorganizziamo il partito'

La Lega Modena riparte dal recente passato e sceglie un commissario provinciale d'esperienza. Già dalla campagna elettorale delle ultime Regionali, infatti, la guida del Carroccio in provincia di Modena è nelle mani di, storico militante leghista e già guida del partito provinciale nel 2016.Una staffetta con(riconfermato consigliere regionale) maturata in sordina per permettere a Bargi di concentrasi sulla sua rielezione senza imbarazzi legati a doppi incarichi. Oggi il ruolo di Bettuzzi diventa ufficiale ed è stato confermato in pieno dal neo commissario regionale dell'Emilia Romagna. Una notizia che La Pressa pubblica in anteprima e che lo stesso Bettuzzi conferma.'Io sono in Lega da sempre. Vista l'età, evidentemente mi chiamano quando c'è bisogno di qualcuno di esperienza e io volentieri mi metto a servizio. Con Stefano Bargi ho un ottimo rapporto ed era giusto lasciasse l'incarico per dedicarsi alla campagna elettorale. Ora il commissario regionale Ostellari ha deciso di confermare tutti gli incarichi fino ai congressi e quindi toccherà a me nei prossimi mesi riorganizzare la Lega nella nostra Provincia'.'Assolutamente no. E' stata una scelta precisa di Salvini. In questo modo il commissario non conoscendo il territorio è libero di fare scelte autonome ascoltando tutti senza preconcetti'.'Certamente. Bagnoli è una guida esperta e importante per la città. Sicuramente guiderà lui il partito fino al congresso cittadino'.'Ripeto, dobbiamo riorganizzare la Lega partendo dai congressi delle singole sezioni per poi arrivare al congresso provinciale e regionale. Il lockdown ci ha impedito un confronto dal vivo. Ripartiamo da qui, mettiamoci a un tavolo e lavoriamo insieme per offrire una alternativa al Sistema di potere che da sempre incombe sulla nostra provincia e in Regione'.'Inutile restare fermi ai giudizi su quanto fatto un anno fa. Ora dobbiamo lavorare uniti per mostrare ai cittadini quanto sia arrugginito e autoreferenziale il governo della città che mette in campo il Pd. Basti pensare alle recenti nomine di Muzzarelli. Una vera e propria infornata di ex. Sulle dinamiche interne al gruppo e sul nuovo ruolo di capogruppo non entro. Credo un partito vada guidato come lo guiderebbe un buon padre di famiglia. Lascio fare in libertà i consiglieri finchè non vi sono problemi particolari. E finora non ve ne sono stati'.