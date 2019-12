Lista di Bonaccini, sbarca la Pigoni e ruba la scena alla Bergamaschi

Ora è ufficiale:, ex assessore di Sassuolo e richettiana doc, sarà candidata nella lista Bonaccini presidente alle elezioni regionali in Emilia Romagna. La sua candidatura verrà lanciata ufficialmente lunedì a Sassuolo alla presenza dello stesso senatore(ora approdato nel partito di Calenda, Azione) e daIl nome della Pigoni, evidentemente, ruba completamente la scena all'altra candidata inaspettata nella lista di: la storia rappresentante di centrodestra modenese, autosospesasi da Confagricoltura,. Con il sostegno di Richetti, che pur lontano dal Pd continua a poter contare su un bacino importante di preferenze nel distretto ceramico, la Pigoni sembra ora in vantaggio nella gara per le preferenze. A meno che la lista di Bonaccini non faccia due eletti a Modena, ipotesi, per quanto la lista possa ottenere un risultato buono, davvero marginale.