Madonnina, il silenzio di Conad

Nel silenzio totale, avanzano velocemente i lavori per la strada di collegamento col nuovo Conad della Madonnina. Come si vede dalla foto, si tratta di una bella spianata di asfalto e cemento proprio a lato del cortile della scuola.Ammesso che fosse necessario, non si poteva fare un po’ più in là, vicino alla via Emilia?Ecco cosa dichiara il bilancio di sostenibilità Conad del 2019: “Conad è consapevole che il commercio può funzionare bene se nei territori c’è sostenibilità economica, sociale, ambientale e che laddove c’è benessere diffuso è possibile crescere e fare sviluppo. Noi di Conad siamo convinti che gli obiettivi non riguardano solo la crescita o la competitività, ma hanno a che fare con il benessere delle persone che lavorano con noi e con cui abbiamo relazioni, con la crescita di un modello di sviluppo sostenibile, con l’innovazione partecipata e condivisa. In questo contesto si inserisce il secondo Bilancio di sostenibilità, con atti e numeri che raccontano cosa abbiamo già fatto e cosa dobbiamo fare.”Conad, che lega la sua immagine allo slogan: “le persone oltre le cose”, non ha proprio nulla da dire? O è proprio il silenzio la più eloquente delle risposte?