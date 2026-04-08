Manutenzione strade Modena, il contratto del 2022 cresce del 21%

Quattro anni dopo l’affidamento e due anni dopo le lavorazioni, il Comune aggiorna ancora i costi sostenuti per lavori di manutenzione stradale: da 733 mila a 888 mila euro per effetto delle revisioni prezzi. Tutto previsto dalla legge se non fosse che a stupire sono i tempi. Che nel pubblico rimangono estremamente dilazionati. Al punto da rendere applicabile l'aumento dei prezzi delle materie prime introdotto anche anni dopo alla stipula del contratto per l'affidamento dei lavori. Ed è ciò che emerge da un atto del Comune di Modena firmato nei giorni scorsi. Una determina che ancora fa riferimento ad un contratto stipulato con un raggruppamento di imprese per lavori di manutenzione stradale affidato nel 2022, per 733.002,08 euro. Un contratto poi soggetto ad una serie di revisioni e adeguamenti successivi che ne hanno modificato in modo significativo il valore economico, pur senza varianti tecniche o ampliamenti dei lavori.La prima revisione, riferita alle lavorazioni del 2023, aveva già portato il totale a 864.951,56 euro. Nel 2025, l’accoglimento delle riserve dell’impresa aveva ulteriormente innalzato l’importo a 879.612,60 euro. Ora, con la Determinazione del 3 aprile 2026, arriva un nuovo aggiornamento: la revisione prezzi relativa alle opere eseguite nel 2024, calcolata sulla base del prezzario regionale e riconosciuta nella misura del 90%.L’aumento netto è di 8.757,36 euro, che con l’IVA porta la spesa complessiva a 10.683,98 euro.Il contratto raggiunge così il valore finale di 888.369,96 euro, con un incremento complessivo di 155.367,88 euro rispetto alla cifra iniziale. In termini percentuali, significa che il contratto è cresciuto del 21,19% rispetto al valore originario del 2022. Nel documento si legge infatti che “l’importo originario del contratto viene aumentato di netti € 8.757,36 e portato quindi da netti € 879.612,60 a netti € 888.369,96”. Un ultimo piccolo ritocco che va ad aggiungersi a quelli molto più consistenti e conseguenti alla revisioni al rialzo del costo dei materiali.La particolarità di questa vicenda sta nei tempi: nel 2026 si stanno ancora riconoscendo aumenti relativi a lavorazioni eseguite nel 2024, su un contratto approvato nel 2022. La revisione dei prezzi avviene quindi a distanza di due anni dall’esecuzione delle opere e addirittura quattro anni dopo l’affidamento, segno di una macchina normativa che continua a generare effetti ben oltre la vita operativa dei cantieri.Come detto, per l'ente pubblico e non solo, si tratta di adeguamenti obbligatori e la copertura finanziaria, in ogni caso, sarebbe proveniente dafondi statali già incassati e vincolati proprio a questo scopo.Resta il fatto che il quadro complessivo mostra un contratto che cresce nel tempo esclusivamente per effetto delle revisioni prezzi, una dinamica ormai comune negli appalti pubblici e che continua a incidere sui bilanci degli enti locali anche anni dopo la conclusione dei lavori.