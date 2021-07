Ministero Interno, boom di sbarchi: nel 2021 incremento esponenziale

Sono oltre 25mila i migranti sbarcati in Italia da gennaio a ieri. Un dato più che raddoppiato rispetto all'anno scorso, ma aumentato addirittura di oltre 7 volte rispetto al 2019. Il ministero dell'Interno nel suo ultimo report dà conto anche della nazionalità dei migranti. In testa la Tunisia con 4781 sbarchi in questi sette mesi, a seguire il Bangladesh con 3890 e l'Egitto 2130.Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati ad oggi siamo a 4313 unità, un dato in linea con quello del 2019. Per quanto riguarda le percentuali di distribuzione dei migranti Emilia Romagna e Lombardia sono al primo posto.