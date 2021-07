Modena-Ancona: il treno per il mare è una bolgia

Ecco come si presenta il vagone del treno che questa mattina mattina alle 7 è partito da Modena in direzione Ancona. Nella foto, scattata da un nostro giovane lettore diretto al mare, l'immagine plastica della capienza con cui viaggiano i treni emiliano-romagnoli in questo periodo di ferie in Riviera. Ricordiamo che, in base alla comunicazione inviata a metà giugno dall'assessore regionale alla Mobilità Andrea Corsini alle Prefetture, ai Comuni, alle Province, alla Città Metropolitana di Bologna, alle Agenzie locali per la mobilità e alle società di trasporto pubblico regionali, la capienza dovrebbe essere dell'80% per scongiurare il rischio contagio Covid, che, come ormai sappiamo perfettamente, è presente anche tra i vaccinati.'La sicurezza deve restare la nostra priorità, quindi raccomando sempre il massimo rispetto di tutte le norme di comportamento per chi viaggia: uso della mascherina a bordo, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Solo in questo modo - aveva detto Corsini - con la collaborazione di tutti, potremo consolidare i risultati raggiunti finora grazie anche all'accelerazione della campagna vaccinale nella nostra regione'.