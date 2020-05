Modena: bando da 60.000 euro per animare l'estate in città

Modena

Un bando per l'estate, con un budget non oltre i 60.000 euro, in modo da 'farsi trovare pronti, insieme con i protagonisti della scena culturale modenese che parteciperanno', a restituire la cultura ai cittadini 'in più luoghi all'aperto della citta'', non appena sarà possibile. È online (www.comune..it/cultura) con tutta la modulistica il bando dell'assessorato alla Cultura del Comune disu contributi a proposte e progetti di associazioni culturali, per animare l'estate modenese 2020. È esclusa la programmazione dei Giardini, così come in centro storico, e quindi si stanno studiando per ora 'soluzioni innovative' nel rispetto della sicurezza sanitaria. La premessa è che 'l'estate' si terra' se lo consentirà l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, ma intanto la giunta scatta. 'Vogliamo farci trovare pronti, nel rispetto delle regole e con trasparenza, non soltanto per animare la citta' riportando l'effervescenza di spettacoli e incontri dal vivo, come parte integrante del welfare e del benessere cittadino, ma anche per dare ossigeno a chi lavora con e per la cultura, e patisce della situazione determinata dalla pandemia', spiega l'assessore comunale alla Cultura Andrea Bortolamasi. Con le candidature da far arrivare entro mercoledi' 3 giugno alle 13, si raccolgono proposte e progetti per l'animazione di luoghi all'aperto del territorio comunale (appunto ad esclusione del centro storico e dei Giardini Ducali, dove per il programma che si realizzerà sono allo studio nuove modalità) nel periodo che va indicativamente da giugno a settembre. I progetti devono comprendere proposte di almeno cinque iniziative, eventualmente replicabili: contrariamente agli ultimi bandi, per l'estate 2020 non si raccolgono proposte di singoli eventi.