Modena, Bonaccini visita l'hub vaccinale: 'Ringrazio tutti i sanitari'

'Vorrei ci fosse comprensione da parte dei cittadini verso gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, che da circa due anni vedono la loro vita stravolta, non distinguono più il giorno dalla notte, la domenica dal mercoledì.. Stanno facendo un lavoro meritorio, encomiabile.visitando l'hub vaccinale di Modena, operativo anche nel giorno di Natale.'Noi - ha proseguito Bonaccini parlando della campagna vaccinale -che stanno facendo un grande lavoro.. Se guardate i contagi che, rispetto all'anno scorso alla stessa data, sono esplosi, per fortuna abbiamo un numero di ricoveri e di decessi molto inferiore proprio per il fatto che c'e' molta gente vaccinata'.Bonaccini ritiene sia 'giusta' anche la misura che accorcia a quattro mesi il tempo per ricevere il richiamo: 'Come Regioni l'avevamo chiesto. Accelera l'opportunità di vaccinare le persone con la terza dose'.