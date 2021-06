Modena, fulmine a ciel sereno Lega: si dimette il commissario Bagnoli

Luca Bagnoli, storico commissario cittadino della Lega a Modena ( confermato a ottobre 2020 ), si è dimesso dall'incarico. 'E' vero, la scelta verrà ufficializzata lunedì - spiega, contattato al telefono da La Pressa, lo stesso Luca Bagnoli -. Una decisione, la mia, legata solo ed esclusivamente alla mancanza di tempo legata ai miei impegni di lavoro e nell'associazione (Bagnoli è anche vicepresidente Fnaarc). Materialmente non ho più il tempo per seguire tutti gli impegni che la vita del partito comporta'.Ufficialmente dunque non vi è stata nessuna frattura all'interno del Carroccio, ma certamente le dimissioni di Bagnoli arrivano come un fulmine a ciel sereno, peraltro in un momento di difficoltà del partito di Salvini, sorpassato negli ultimi sondaggi da Fdi Ora nella Lega a Modena si apre la corsa alla successione. In pole position al momento sembra esserci il capogruppo Lega in Consiglio comunale Alberto Bosi il cui nome (insieme a quello di Giovanni Bertoldi) circola insistentemente anche in ottica candidatura a sindaco 2024.