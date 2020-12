Modena, petizione metrotranvia: raccolte 229 firme

'Modena Volta Pagina ha consegnato al Comune 229 firme di cittadini a sostegno di una Petizione popolare per la realizzazione di due linee a raso di Metrotranvia che risolverebbero il grave problema del traffico a Modena. Il progetto, che giace da anni in un cassetto comunale, potrebbe accedere ai finanziamenti del Next Generation europeo essendo già cantierabile. Le vicine città di Bologna e Reggio, infatti, stanno correndo per predisporre progetti di questo tipo, condizione necessaria per avere i finanziamenti. Noi lo possediamo già in versione definitiva, condizione posta dalla Commissione Europea, e saremmo quindi favoriti. Occorre solo il Comune lo presenti per i finanziamenti'. A parlare è Nildo Benuzzi, presidente Laboratorio politico-sociale Modena Volta Pagina.

'Le due linee di grande capacità e rapidità attraverserebbero, a raso, tutta la città per 15 ore al giorno, con frequenza di 5’ e senza inquinare, abbattendo così del 10% i gas di scarico anche grazie alla riduzione degli spostamenti privati. Lo Statuto comunale prevede che per la presentazione della petizione bastino 30 firme ma la risposta dei cittadini è stata forte e diffusa, tanto che in pochi giorni Modena Volta Pagina ha raccolto oltre sette volte il numero minimo di firme. Solo l’ondata epidemica ha indotto a non continuare. L’evoluzione del traffico, il peggioramento delle condizioni ambientali cittadine, la crescente sensibilità dell’opinione pubblica al cambiamento climatico, la dimostrata correlazione fra diffusione di malattie come il Covid e l’alto inquinamento dell’aria, inducono a ritenere che il tema non sia più rinviabile. Tale convinzione è stata espressa, mesi fa, in un incontro con l’assessore all’ambiente e mobilità e col capo di gabinetto del Sindaco che si sono riservati di valutare nel merito - continua Benuzzi -. Auspichiamo che il Consiglio Comunale voglia approvare la proposta. Sarebbe un errore non cogliere l’occasione dei finanziamenti europei del Next Generation rimandando ancora la modernizzazione del Trasporto Pubblico Locale e non attuare subito l’ormai non rinviabile svolta green nell’interesse della nostra comunità'.