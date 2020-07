Modena, riapertura scuole: proposte per ripensare trasporti e lezioni

'Allestire entro il mese di settembre percorsi ciclo pedonali che si colleghino alle piste ciclabili esistenti o ai principali assi di collegamento e concertare con gli istituti scolastici spazi e modalità per il ricovero sicuro di biciclette, monopattini ed altri mezzi che favoriscono la mobilità sostenibile'. Queste sono solo due delle proposte contenute in un ordine del giorno sulle misure per la riapertura delle scuole a settembre a prima firma della consigliere Pd Federica Venturelli.



Tra i tanti aspetti evidenziati l'odg impegna anche il sindaco e la giunta 'ad attivarsi per sostenere l'offerta formativa curricolare delle scuole, con servizi integrativi che vadano incontro alle esigenze di tempo-scuola espresse dalla maggioranza delle famiglie modenesi i cui figli rischiano di essere privati e della frequenza di classi funzionanti a tempo pieno e prolungato', 'a sostenere iniziative di formazione destinate a tutto il personale', 'a preparare un piano per il trasporto scolastico, considerando che i numeri a settembre potrebbero essere diversi rispetto agli attuali e che consenta di evitare un sovraffollamento all’interno dei mezzi pubblici nelle ore di punta' e a 'sollecitare la ripartenza e il sostegno dei servizi connessi all'attività scolastica, attraverso la promozione e una particolare attenzione ad iniziative come: “andiamo a scuola a piedi”, “pedibus” e “a scuola in bici”'.