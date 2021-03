Modena, scuole sempre più private: altri nidi finiscono in Cresciamo

La Fondazione Cresciamo avrà in gestione il prossimo anno altri due nidi e due scuole d'infanzia e, per il successivo, un ulteriore nido e un'altra scuola d'infanzia. È il quadro che emerge in Comune a Modena, nel secondo anno del Covid e in vista, di nuovo, dell'attività estiva prolungata per nidi e materne. 'Se la nuova normativa sul personale - spiega Muzzarelli dopo un incontro con i sindacati e dopo averne fatto cenno in Consiglio comunale parlando del bilancio dell'amministrazione - riduce la capacità di assunzione del Comune, visto che ora dipende da un rapporto tra spesa di personale ed entrate, noi non possiamo rinunciare però a fornire i servizi alle famiglie e alle imprese'. Quindi, non molla il sindaco, 'sfrutteremo ogni possibilità di assunzione e continueremo sulla strada dell'innovazione gestionale che stiamo sviluppando in diversi settori, dal Welfare ai Lavori pubblici, fino alla gestione di tributi'.La proposta, quindi, è di attribuire 'pienamente' alla Fondazione Cresciamo 'il ruolo di strumento per le politiche dell'ente locale'. Il tutto 'accompagnando questa operazione con una dotazione finanziaria adeguata a sostenere i costi per le assunzioni a tempo indeterminato di insegnanti e operatori scolastici'. La Fondazione Cresciamo potrà così 'continuare - continua Muzzarelli - nel percorso di potenziamento della struttura ed entro quest'anno si doterà di un sistema direzionale e pedagogico con l'obiettivo di sviluppare, oltre agli aspetti gestionali, sperimentazioni e innovazioni, anche alla luce delle linee di indirizzo del sistema 0-6 emanata a dicembre 2020 dal ministero dell'Istruzione'.