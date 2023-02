‘Modena, spaccio e siringhe alla Stazione piccola: degrado infinito’

'Questa mattina (domenica 19 febbraio 2023) lo scenario era da brividi, siringhe ovunque, bottiglie trasformate in pipe da crack, rifiuti e vetri rotti ovunque. In particolare su alcuni dei vagoni fermi sui binari. La presenza di tossicodipendenti era segnalata da tempo, ma a causa della totale assenza di controlli da parte del Comune si è decisamente rafforzata. Per chi vuole farsi una 'pera' la Stazione Piccola è un luogo sicuro - aggiunge Spaggiari -. Il sindaco Muzzarelli e l'assessore alla cultura Bortolamasi interessati solo a farsi fotografare agli eventi e a raccontare una città che non esiste si ricordano della Stazione Piccola solo quando qualcuno va sul giornale a denunciare la situazione deprimente in cui versa l'area. Quale strepitoso progetto lanceranno come risposta a questa ennesima denuncia?'