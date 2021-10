Montefiorino, l'eterno Paladini vince ancora con oltre il 60%

Maurizio Paladini si conferma sindaco di Montefiorino con oltre il 60% dei consensi: la sua lista Civiltà Montanara si attesta al 60,4% e 769 preferenze. Al secondo posto la lista di centrosinistra di Chiara Asti con il 20,8% dei voti (265 preferenze per Cambia Monte) e terzo il candidato civico sostenuto dal centrodestra, Riccardo Coriani col 18,7% (238 voti con la lista Per Montefiorino).

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.