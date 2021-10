No al Green Pass, paralizzato anche il porto di Ravenna

Non solo Trieste . Anche al Porto di Ravenna si registrano mobilitazioni contro il Green Pass. Risulta bloccato il traffico di tutti i mezzi in uscita dal porto e un corteo ha paralizzato la Classicana. Poco fa le forze dell'ordine in assetto antisommossa sono riuscite a fare alzare i manifestanti ed è stata riaperta la circolazione in uscita dal Porto San Vitale.'In risposta all'azione di Trieste, contro il vergognoso e anticostituzionale certificato verde, anche il porto di Ravenna vuole essere fulcro di attività di resistenza alla deriva antidemocratica in cui si trova il paese - si legge in una nota del gruppo dei lavoratori portuali ravennati -. I lavoratori con il supporto dei lavoratori di Enichem, Eni- Versalis, Marcegaglia, Unieuro, Polynt, Her, Dock cereali porto, Vigili del fuoco Ra, Teorema e Coop e del comitato di libera scelta Ravenna intendono dare il nostro contributo territoriale ad un'azione nazionale che vede nei porti i punti di aggregazione, ma che raccoglie il malessere di tutte le fasce vessate della popolazione di tutte le categorie, dai sanitari agli insegnanti passando per ogni attività privata'.