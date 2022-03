'Nomadi al Parco Ferrari, a Modena problema non è mai stato risolto'

'Il nuovo insediamento da parte di un gruppo di nomadi all’interno del Parco Ferrari desta svariate preoccupazioni per i residenti e la nostra comunità intera. Il punto, come sempre, sembra essere la continua volontà da parte della Giunta comunale di fare finta di niente riguardo ai vari insediamenti dei nomadi in città'. A parlare sono i leghisti Alberto Bosi, capogruppo a Modena, e Mario Mirabelli, responsabile della sicurezza per il Carroccio.'E’ un ‘film’ già visto in questi anni, nell’ultimo periodo si è passati da Via Campestre al Parco Ferrari, (precedentemente era stato coinvolto Stradello Riva a Baggiovara), mantenendo le stesse identiche problematiche. Anzi temiamo che potrebbero peggiorare in futuro considerando il fatto che si è passati da prefabbricati, presenti precedentemente nella laterale di Via Contrada, alle roulotte presenti ora al parco Ferrari. I rischi sanitari, di igiene ambientale, di sicurezza e di carattere economico, relativamente alle spese che bisognerà sostenere per i vari allacci, sono noti a tutti i cittadini - continua la Lega -. Come Lega Modena continueremo a sollecitare l’amministrazione comunale affinchè intervenga immediatamente per ripristinare l’ordine e la legalità al Parco Ferrari in modo che i cittadini possano vivere in piena sicurezza'.