'Obbligo vaccinale? Giusto valutarlo a livello europeo'

Una discussione a livello europeo sull'obbligo vaccinale 'e' benvenuta'. Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, accoglie l'appello arrivato da Ursula Von Der Leyen: si' ad una valutazione dell'obbligo di vaccinazione anti-Covid tra gli Stati europei. 'Se ci fosse una decisione a livello europeo sarebbe più utile di una decisione 'arlecchino'- afferma il governatore Pd- e' una discussione che credo sia giusto affrontare da parte dell'Europa e degli Stati'. L'introduzione del Super Green Pass, dice stamane Bonaccini a Omnibus, su La7, 'serve proprio a dare una spinta alle nuove vaccinazioni e tutto sommato qualcosa si sta muovendo, per accelerare sulle terze dosi e cercare di introdurre per le attività che hanno pagato di più durante la pandemia, dalla ristorazione ai bar, dalla cultura allo sport e al turismo, una via di accesso privilegiata per coloro che sono vaccinati con ciclo completo o guariti'. Dopodiché, prosegue Bonaccini, una discussione sull'obbligo vaccinale a livello europeo 'merita di essere affrontata e valutata'.