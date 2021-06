Open day: confermati nel week-end con Moderna, sospesi gli altri

Solo vaccino Moderna, e non più Johnson&Johnson agli under 60 negli open day modenesi fissati nel fine settimana a Carpi (sabato) e a Vignola (domenica). Quelli calendarizzati per le successive settimane sono sospesi. Lo ha annunciato Silvana Borsari, direttrice sanitaria dell'Ausl di Modena e responsabile della campagna vaccinale locale.In linea con le indicazioni regionali e in attesa di indicazioni definitive a livello nazionale, dunque, sabato e domenica l'Ausl non somministrerà Johnson & Johnson alle persone con meno di 60 anni ma, si precisa in una nota, si 'garantirà comunque il vaccino a tutti coloro che si sono prenotati, impegnandosi poi a definire nuove modalità per il futuro'. L'invito dell'azienda sanitaria dunque, ai 1.750 che si sono prenotati per le giornate di domani a Carpi e domenica a Vignola, è quello di 'non cercare di annullare la propria prenotazione', ma anzi a presentarsi, poiché agli under 60 sarà somministrato il vaccino Moderna. Rimarca Borsari: 'Gli open day sono un'opportunità interessante per velocizzare la vaccinazione soprattutto delle giovani generazioni e di quelle persone appartenenti ai target già calendarizzati che però non si sono ancora prenotati. Fino ad ora sono stati somministrati vaccini J&J, approvati da Aifa per la popolazione over 18 anche se consigliati per un uso preferenziale per la popolazione over 60'.Alla luce delle nuove indicazioni Aifa, prosegue la responsabile della campagna vaccinale modenese, 'destineremo agli open day di questo fine settimana vaccini Moderna e contemporaneamente procederemo nella vaccinazione di tutta la popolazione che si sta prenotando in questi giorni per fasce di età'.I vaccini Astrazeneca e J&J, quindi, potrannno essere impiegati dall'Ausl e dai medici di famiglia per quella parte di popolazione over 60 che ancora non si è ancora vaccinata. 'È un momento della campagna vaccinale- insiste Borsari- in cui abbiamo vaccino per tutti, non sarà dunque sottratta a nessuno la dose. Grazie a medici di medicina generale e aziende, inoltre, possiamo aumentare le somministrazioni giornaliere'.